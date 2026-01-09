 2.026

Beckham-Sohn setzt klare Botschaft: Eltern dürfen ihn nur über Anwälte kontaktieren

Die Spannungen innerhalb der Familie Beckham haben offenbar im vergangenen Sommer ihren Höhepunkt erreicht.

Von Jennifer Schneider

London (Großbritannien) - Die Spannungen innerhalb der Familie Beckham haben offenbar im vergangenen Sommer ihren Höhepunkt erreicht. Wie nun bekannt wurde, bat Brooklyn Beckham (26) seine Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) zeitweise darum, jegliche Kommunikation ausschließlich über ihre Anwälte laufen zu lassen.

Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (31) lernten sich 2019 kennen - ein Jahr darauf folgte die Verlobung.  © Instagram/nicolaannepeltzbeckham/brooklynpeltzbeckham

Die Spaltung der Familie entwickelte sich über lange Zeit hinweg und wurde vor allem durch den medialen Umgang in der Öffentlichkeit verschärft, berichtete die Daily Mail.

Das Model Nicola Peltz (31), Frau von Brooklyn Beckham (26), fühlte sich durch zahlreiche Medienberichte und angebliche interne Briefings ihrer Schwiegereltern verletzt. Unter anderem sei suggeriert worden, dass der 26-Jährige unter dem Pantoffel seiner Frau stehe.

Zudem störte Brooklyn besonders, dass seine Eltern weiterhin Beiträge auf Social Media veröffentlichten, die er als Grenzüberschreitung empfand.

Laut privaten Quellen habe das Paar das Gefühl gehabt, selbst harmlose Likes oder Kommentare der Familie widersprächen ihrem Wunsch nach Ruhe und Privatsphäre. So folgte schlussendlich der eingeschränkte Kontakt über ihre Anwälte.

Derzeit verbringt David Beckham (50, r.) seine Zeit mit Cruz Beckham (20, l.), seiner Tochter Harper Beckham (14), Romeo Beckham (23) und seiner langjährigen Ehefrau Victoria Beckham (51).  © Instagram/davidbeckham

Konflikt der Beckham-Familie reicht weit zurück: Während der Hochzeits-Vorbereitungen von Brooklyn und Nicola kam es zu Problemen

Vergangenes Jahr ließen Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (31) ihr Ehegelübde erneuern.  © Instagram/brooklynpeltzbeckham

Öffentlich äußern sich weder Brooklyn und Nicola noch David oder Victoria konkret zu den Vorfällen. Freunde beider Seiten hoffen weiterhin auf eine Entspannung der Lage.

Klar ist, dass die Konflikte der Familie Beckham weit zurückreichen. Bereits nach Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 kam es zu Auseinandersetzungen, etwa rund um Victorias Rolle bei der Gestaltung des Brautkleides oder die öffentlichen Auftritte am Hochzeitstag.

Trotz aller Streitigkeiten wünschen sich die Eltern des 26-Jährigen eine Versöhnung herbei – ob das gelingt, bleibt fraglich.

David und Victoria seien laut Daily Mail bereit, einen Schlussstrich zu ziehen und den Kontakt zu ihrem Sohn wieder aufzubauen.

