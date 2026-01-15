US-Schauspieler Kiefer Sutherland festgenommen

Los Angeles (USA) - Nach einem nächtlichen Vorfall in Los Angeles ist Kiefer Sutherland von der Polizei festgenommen worden. Der Schauspieler soll einen Fahrer von einem Fahrdienst tätlich angegriffen haben.

Kiefer Sutherland (59) sitzt wieder in Haft. © picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss

Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, "Flatliners", "24") ist wegen Vorwürfen von Körperverletzung und strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden.

Nach Mitteilung der Polizei soll der gebürtige Kanadier in Los Angeles den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben.

Der Vorfall ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht am Montag. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen, hieß es weiter.

Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Schauspieler äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.