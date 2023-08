Kim Gloss sendet heiße Urlaubsgrüße und wird von Fans verspottet

Ein richtiger Hingucker sind zudem die Cowboystiefel. "Gasolina", schrieb Gloss zu dem Schnappschuss, was das spanische Wort für Benzin ist. Auf der Momentaufnahme betankt sie ihren Jeep, doch Fans stören sich an dem Outfit der TV-Schönheit.

Dazu gehört auch der eine oder andere Schnappschuss auf der beliebten Foto- und Videoplattform. Auf ihrem Profil zeigt sich die 30-Jährige an einer Tankstelle und ihr Outfit kann sich sehen lassen. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin trägt ein bauchfreies Top, knappe Jeans-Shorts und die Haare sind zu Zöpfen geflochten.

Für ganze vier Wochen geht es mit der Patchwork-Familie auf die Sonneninsel, in denen die Beauty-Influencerin aber nicht untätig bliebt, sondern nebenher auch das Business am Laufen hält.

Mit ihrem Mann, dem Berliner Unternehmer Alexander Beliaikin (36), der gemeinsamen Tochter Goldie (1), dem Stiefsohn und ihrer Amelia (11) aus der Beziehung mit Rocco Stark (35) entfloh die frühere DSDS-Kandidatin dem anstrengenden Alltag in Deutschland und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben.

"Stiefel im Sommer auf Ibiza - kann man natürlich machen", unkte ein Fan. "Warum tut man das den Füßen an?", fragte ein anderer. "Wie kann man sich heutzutage als Frau nur immer noch so sexualisiert darstellen? Wie dumm das einfach ist", warf wieder ein anderer kritisch in den Raum.

Doch auch das Auto der 30-Jährigen stieß einem Web-Anhänger übel auf.

"Das Einzige, was man an diesem Foto ernsthaft haten kann, ist die Tatsache, dass man das Auto aus Berlin nach Ibiza hat schippern lassen. Das ist auf ALLEN Ebenen absolut daneben", stellte die Nutzerin ihren Standpunkt dar, "interessiert in den Kommentaren bloß niemanden, weil man sich lieber über Schuhe oder vermeintlich zu knappe Kleidung aufregt. Herrlich."

Über Geschmack lässt sich eben streiten ...