Kim Gloss spricht unter Tränen erstmals über Fehlgeburten: "Jedes Mal Angst auf Toilette"

Kim Gloss (32) hatte vor ihrer jüngsten Schwangerschaft zwei Fehlgeburten. © Screenshot/Instagram/kim_glossofficial (Bildmontage)

Im Interview mit RTL sprach die 32-Jährige erstmals über ihre beiden Fehlgeburten. "Was viele auch nicht wussten, (...) dass ich vor der OP auch zweimal schwanger war und dass das dann nicht geklappt hat", verriet sie.

Mit Tränen in den Augen fuhr Kim fort: "Beim ersten Mal hab ich gesagt: 'Okay, sollte nicht so sein, da war was nicht in Ordnung.' Und dann, beim zweiten Mal, dachte ich aber: 'Warum jetzt zweimal hintereinander, auch im selben Zeitraum?'"

Die nachfolgenden Untersuchungen verliefen ohne Ergebnis und die ehemalige DSDS-Kandidatin blieb mit einem Gefühl der Unsicherheit zurück.

Das nächste MRT brachte dann doch ein Ergebnis, allerdings ein ganz anderes als erwartet. Auf den Aufnahmen zeigte sich, dass der Hirntumor der Ex-Dschungelcamperin größer geworden war.

Die nachfolgende Operation, bei der das Meningeom entfernt und auch eine kleine Metallplatte in den Kopf eingesetzt wurde, verlief glücklicherweise erfolgreich.