Das Baby ist da: Kim Gloss zum dritten Mal Mama geworden

Es ist das zweite gemeinsame Kind von Kim Gloss (32) und ihrem Partner Alexander Beliaikin. © Screenshot Instagram: kim_glossofficial

Am Freitag teilte sie die frohe Botschaft mit ihren rund 470.000 Followern. Am 20. März um 3.33 Uhr erblickte ihr Töchterchen das Licht der Welt.

Auf dem schwarz-weiß-Foto ist das halbe Gesicht des neuen Erdenbürgers zu sehen. Zudem verriet Kim den Namen der Kleinen unter dem Beitrag: "Willkommen Rosa".

Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen. Viele gratulierten unter dem Beitrag. "Genießt die Kennenlernzeit und erholt euch gut! Übrigens ein wunderschöner Name!" oder "Rosa, Willkommen auf unserer Welt. So ein schöner Name" lauteten einige der freudigen Kommentare.

Erst vor rund zwei Wochen verriet Kim das Geschlecht ihres Babys. Der Beitrag zeigte ein Magazin-Cover. Darauf war in pinker Schrift zu lesen: Es ist ein Mädchen!