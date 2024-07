Kim Kardashian lässt sich Sperma unter die Haut spritzen - das ist der Grund!

Kim Kardashian (43) ist sich für nichts zu schade, wenn es um ihre junges Äußeres geht. © RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am heutigen Donnerstag erschien die neuste Folge des beliebten Reality-Formats"The Kardashians". Darin berichtete die Zweitältestes der wohl bekanntesten Schwestern der Welt von ihrem neusten Beauty-Eingriff. Und dabei dürften vielen Zuschauern die Haare zu Berge gestanden haben.

"Ich habe eine Gesichtsbehandlung mit Lachssperma bekommen, bei der mir Lachssperma ins Gesicht gespritzt wurde", erzählte Kim beinahe beiläufig.

Da Schönheitsbehandlungen in ihrer Familie keine Seltenheit sind, stellten ihre Liebsten keine großen Fragen. Auch behielt Kim vorerst für sich, was ihr Fazit zur Sperma-Spritze ist. Ihre Fans blieben somit mit unzähligen Fragezeichen im Kopf zurück.

Doch keine Sorge, so abstrus dieser Eingriff auch klingen mag, scheint er gar nicht so selten. So soll sich neben Kardashian noch ein weiterer Promi an die Behandlung gewagt haben: "Friends"-Schauspielerin Jennifer Aniston (55).