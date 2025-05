Nach heftigen Prozess-Aussagen: Welcher Mega-Star zeigt sich denn hier von seiner Schokoladenseite?

Paris - Am Dienstag sagte Reality-Superstar Kim Kardashian (44) in Paris vor Gericht aus , berichtete von dramatischen Gedanken, als sie 2016 in der französischen Hauptstadt ausgeraubt wurde. Nur einen Tag später zeigte sich die Mega-Influencerin dann in Shoppinglaune - überraschte die Paparazzi dabei mit einem gewagten Outfit.

Kim Kardashian (44) schlenderte im ausladenden Outfit durch Paris. © Montage: IMAGO / ABACAPRESS

"Ich war mir absolut sicher, ich dachte, ich würde sterben", hatte Kim Kardashian am Dienstag vor dem Pariser Strafgericht verlauten lassen. Zwei Männer hatten sie vor knapp neun Jahren in ihrem Appartement in der französischen Metropole überfallen.

Vor Gericht war sie in einem schlichten, aber sehr schicken schwarzen Outfit erschienen. Nur einen Tag später ließ die 44-Jährige es in der Stadt der Liebe dann schon wieder wesentlich lockerer angehen.

Klar, ein überdimensioniert tiefer Ausschnitt gehört bei der Influencerin bei fast jedem Style dazu - so auch am Mittwoch für einen Lunch und etwas Shopping im Pariser Zentrum.

Auch Spitzen-BH und Taillen-Gürtel sind bei der Kardashian keine Seltenheit, doch besonders der breite Federkragen ihres cremefarbenen Kleides und die blaue Base-Cap sorgten für einen Look, den man so nur selten bei der US-Amerikanerin sieht.