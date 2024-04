Hollywood-Star knutscht mit Kim Kardashian: Wer danach sauer war

Los Angeles - Eine Knutscherei mit Kim Kardashian (43)? Was für viele Fans immer ein Traum bleiben wird, ist für Emma Roberts (33) Realität! Für " American Horror Story: Delicate" küsste die Schauspielerin vor laufenden Kameras den Reality-Superstar. Nun packte sie über die heiß diskutierte Szene aus!

Emma Roberts (33) sprach über ihren Kuss mit Kim K. © JULIEN DE ROSA / AFP

Im vergangenen Herbst feierte die mittlerweile zwölfte Staffel der umjubelten Horror-Anthologie-Serie ihre Premiere. Für eine positive Überraschung sorgte dabei auch Kim Ks gelungenes Schauspieldebüt.

In dieser Woche startete nun die zweite Hälfte der Staffel, in der Roberts und Kardashian Lippeneinsatz beweisen. Die Kuss-Szene ihrer Charaktere war bereits im Trailer zu sehen und wurde in den sozialen Medien fleißig diskutiert.

Nun äußerte sich Emma Roberts erstmals selbst zu der Knutscherei und gab dabei an, dass es für sie kein großes Ding gewesen sei. Es habe sich angefühlt, wie ein ganz normaler Arbeitstag.

Für ihre kleine Schwester Grace (23) unverständlich: "[Sie] meinte: 'Nein, ist es nicht.' Du hast Kim Kardashian geküsst und es mir nicht gesagt'", so die Nichte von Julia Roberts (56) im Gespräch mit Jimmy Fallon (49) in dessen Late-Night-Show.

Roberts konnte daraufhin nur lachen und erklärte gegenüber dem Moderator, dass sie es einfach getan und schließlich vergessen habe. Anschließend fügte sie hinzu: "Und wenn man es [im Fernsehen] sieht, sieht es so intensiv aus."