Kim Kardashian lässt Liebesbombe platzen: "Habe euch komplett angelogen"

Los Angeles - Die Königin aller Influencer hat ein gut behütetes Geheimnis - bzw. hatte es, muss man inzwischen wohl sagen. Denn in der Nacht auf Samstag überraschte Kim Kardashian (44) ihre Fans mit einem Geständnis: Die Reality-Queen scheint bereits seit einiger Zeit einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben!

Ist Kim Kardashian (44) wieder verliebt? © Monica Schipper / Getty Images via AFP

Nach drei gescheiterten Ehen, einigen Kurzzeit-Beziehungen und zahlreichen mehr oder weniger vielversprechenden Flirts hatte der TV-Star eigentlich angekündigt, Single bleiben zu wollen.

Doch diesen Plan scheint Kim längst wieder über den Haufen geworfen zu haben!

Am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit erschien der neue Trailer für die sechste Staffel der Reality-Show "The Kardashians", Nachfolger des Reality-Megahits "Keeping Up with the Kardashians". Darin gesteht die 44-Jährige, dass sie ihren Fans etwas verheimlicht hatte.

"Ich habe euch komplett angelogen", erzählt Kim K vor den Augen der Kameras. "Ich sollte nicht daten und keine Liebe und Aufmerksamkeit wollen?", fragt die Multimillionärin in einer weiteren Szene des Trailers lachend. "Ich glaube, ihr kennt mich gar nicht."

Tatsächlich ist es in den vergangenen Monaten und sogar Jahren ruhig geworden um das Liebesleben des Superstars. Nach der Scheidung von Skandal-Rapper Kanye "Ye" West (47) und ihrer Beziehung zu Comedian Pete Davidson (31), die im August 2022 endete, hatte Kim keinen Mann mehr an ihrer Seite.

Dachte zumindest die Öffentlichkeit ...