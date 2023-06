Pete Davidson reagiert wütend auf PETA-Kritik: "F***t Euch, lutscht meinen Schw***"

New York - Wegen seines neuen Hundes befindet sich US-Schauspieler Pete Davidson im Krieg mit PETA. Auf die Kritik der Tierschutzorganisation reagierte der 29-Jährige mit einer unflätigen Voicemail.

Gegenüber TMZ bestätigte der Komiker außerdem, dass der Hund in erster Linie nicht für ihn, sondern für seine Mutter gedacht sei, nachdem ihr bisheriger Hund gestorben war.

Als der Schauspieler von der Anschuldigung erfuhr, hinterließ er prompt eine freche Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Organisation, in der er die Aussage von Vizepräsidentin Daphna Nachminovitch als ungebildet und voreilig bezeichnete.

Pete Davidson ging nachträglich auf seine verbale Eskalation ein, war aber nicht bereit, sich zu entschuldigen. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

PETA reagierte auf die wütende Botschaft gegenüber TMZ: "Wenn Pete sich informiert hätte, wüsste er, dass es so etwas wie hypoallergene Hunde nicht gibt und dass mindestens ein Viertel der Hunde in Tierheimen reinrassig sind."

Im Internet ließen sich leicht Listen aller in Tierheimen verfügbaren Hunde einsehen. Auch die Hundeart, für die sich der Schauspieler entschieden habe, hätte er laut PETA in mehreren New Yorker Tierheimen adoptieren können.

Später äußerte sich Pete zu der Situation erneut und sagte, dass er von der Information der PETA nichts gewusst und lediglich seine trauernde Familie aufmuntern wollte.

Er ergänzte: "Ich habe meine Mutter und meine Schwester seit über 20 Jahren nicht mehr so weinen sehen. Ich war bereits verärgert, dass der Laden mich ohne meine Erlaubnis gefilmt hatte. Und dann hat diese Organisation PETA auch noch ein öffentliches Exempel an uns statuiert und damit unsere Trauersituation noch verschlimmert."

"Ich bin verärgert. Es war eine schlechte Wortwahl. Ich hätte nicht sagen sollen, was ich gesagt habe, aber es tut mir nicht leid, dass ich mich für meine Familie eingesetzt habe", so der Comedian.