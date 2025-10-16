Kim Kardashian spricht über Ehe-Aus mit Kanye West: "Wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde"

Los Angeles (USA) - Die Ehe von Kim Kardashian (44) und Kanye "Ye" West (48) sorgte über Jahre für Schlagzeilen und Spekulationen. Vier Jahre nach der Trennung erinnert sich die 44-Jährige an die Gründe, die sie zur Scheidung bewegten.

Kim Kardashian trennte sich 2021 von dem Rapper Kanye West (48). © Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Beide lernten sich in den früheren 2000er-Jahren kennen, wurden 2012 ein Paar und heirateten zwei Jahre später. Im verflixten siebten Jahr reichte Kim Kardashian die Scheidung ein. Aus der Ehe stammen vier gemeinsame Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm, die heute bei der 52-Jährigen leben.

Im Podcast "Call her Daddy" von Alex Cooper sprach Kim offen und ehrlich über Familie, Kinder und ihre Ehe mit West. Die Kinder erziehe sie alleine, doch ihr sei eine gesunde Beziehung der Sprösslinge zu West wichtig. So dürfen die Kinder ihren Papa immer sehen, wenn er anruft. Allerdings sei das momentan weniger der Fall: "Es ist wahrscheinlich schon ein paar Monate her, seit wir von ihm gehört haben", erklärt die vierfache Mutter.

Auf die Frage nach dem "letzten Strohhalm" für die Entscheidung, die Ehe zu beenden, nannte Kim "mangelnde Stabilität" als Hauptgrund. Sie habe das Gefühl gehabt, "weder emotional noch finanziell" sicher zu sein.

"Man wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde, und das war ein wirklich beunruhigendes Gefühl." Als Beispiel schilderte sie, dass "Ye" und sie fünf Lamborghini hatten und diese plötzlich verschwanden, weil er sie an Freunde verschenkt hätte.