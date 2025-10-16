Kim Kardashian spricht über Ehe-Aus mit Kanye West: "Wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde"
Los Angeles (USA) - Die Ehe von Kim Kardashian (44) und Kanye "Ye" West (48) sorgte über Jahre für Schlagzeilen und Spekulationen. Vier Jahre nach der Trennung erinnert sich die 44-Jährige an die Gründe, die sie zur Scheidung bewegten.
Beide lernten sich in den früheren 2000er-Jahren kennen, wurden 2012 ein Paar und heirateten zwei Jahre später. Im verflixten siebten Jahr reichte Kim Kardashian die Scheidung ein. Aus der Ehe stammen vier gemeinsame Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm, die heute bei der 52-Jährigen leben.
Im Podcast "Call her Daddy" von Alex Cooper sprach Kim offen und ehrlich über Familie, Kinder und ihre Ehe mit West. Die Kinder erziehe sie alleine, doch ihr sei eine gesunde Beziehung der Sprösslinge zu West wichtig. So dürfen die Kinder ihren Papa immer sehen, wenn er anruft. Allerdings sei das momentan weniger der Fall: "Es ist wahrscheinlich schon ein paar Monate her, seit wir von ihm gehört haben", erklärt die vierfache Mutter.
Auf die Frage nach dem "letzten Strohhalm" für die Entscheidung, die Ehe zu beenden, nannte Kim "mangelnde Stabilität" als Hauptgrund. Sie habe das Gefühl gehabt, "weder emotional noch finanziell" sicher zu sein.
"Man wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde, und das war ein wirklich beunruhigendes Gefühl." Als Beispiel schilderte sie, dass "Ye" und sie fünf Lamborghini hatten und diese plötzlich verschwanden, weil er sie an Freunde verschenkt hätte.
Kim Kardashian stellte fest: "Wir sollten nicht zusammen sein"
In der Vergangenheit soll bei West eine bipolare Störung diagnostiziert worden sein. Im Februar dieses Jahres hatte er allerdings im Podcast "The Download" erklärt, dies sei eine Fehldiagnose gewesen. Stattdessen leide er an Autismus.
Für die 52-Jährige war es außerdem eine zusätzliche Belastung, dass der Rapper Privates öffentlich machte.
Kein einzelner Moment sei für das Ehe-Aus entscheidend gewesen. Stattdessen habe es einfach viele Dinge gegeben, mit denen sie sich nicht habe abfinden können. "Ich mochte es nicht, wenn jemand schlecht über meine Kinder, meine Großmutter, meine Tante sprach. Wenn jemand so empfindet, dann sollten wir nicht zusammen sein", erklärte die Unternehmerin.
Seit der Trennung von Kanye West blühte Kim Kardashians Karriere weiter auf: Sie spielte in Filmen und Serien mit, ist demnächst in der siebten Staffel der Reality-Show: "Keeping Up With The Kardashians" zu sehen.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa