Kim will Kinder vor Kanye schützen, der rastet aus: "Wollen herangezüchtete schwarze Kinder"

Los Angeles (USA) - Ob dieser Rosenkrieg wohl jemals ein Ende finden wird? Mehr als vier Jahre nach ihrer Trennung scheinen die Fronten zwischen Kanye West (47) und Kim Kardashian (44) verhärteter denn je. Vor allem die gemeinsamen Kinder sorgen für extreme Streitigkeiten. Kayne platzte in den sozialen Medien mal wieder die Hutschnur.

Kim Kardashian (44) will ihre Kinder schützen. © NEILSON BARNARD/Getty Images via AFP

Kürzlich wurde bekannt, dass die Mega-Influencerin ihrem Ex-Mann per Gerichtsantrag davon abbringen will, einen Song zu veröffentlichen, auf dem auch Tochter North (11) zu hören ist.



Denn an dem Lied ist auch der inhaftierte Skandal-Musiker P. Diddy (55) beteiligt. Kardashian erinnerte ihren Ex daran, dass sie das Urheberrecht für Norths Auftritte besitzen würde. Daraufhin postete dieser inzwischen wieder gelöschte Screenshots von einer Unterhaltung zwischen den früheren Eheleuten.



"Ändert das, oder ich ziehe in den Krieg", schrieb Kanye. "Und keiner von uns wird sich von den öffentlichen Folgen erholen. Ihr müsst mich umbringen", so der 47-Jährige, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit wirren oder gar antisemitischen Ausfällen auf sich aufmerksam machte.

Doch damit nicht genug. Nun rastete der Musiker erneut auf seinem X-Kanal aus. Von dem gerichtlich festgelegten Besuchsrecht für seine Kinder North, Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) hat er die Nase voll. "Ich habe Probleme mit Leuten, die mir meine Kinder wegnehmen und mich in den Knast werfen wollen", wetterte er.