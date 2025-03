Kim Kardashian verblüfft mit pikantem Detail über ihren Verlobungsring

Kim Kardashian (44) ist derzeit in der sechsten Staffel "The Kardashians" zu sehen. © MICHAEL TRAN / AFP

In der neuen Folge "The Kardashians" erinnert sich die 44-Jährige an ihre verflossenen Ex-Männer und an die drei Verlobungsringe, die sie im Laufe der Jahre erhielt.

Besonders blieb ihr die kurze Ehe mit Kris Humphries in Erinnerung, die nur 72 Tage währte. Die beiden hatten sich Ende 2010 kennengelernt, im August 2011 folgte die pompöse Hochzeit, nachdem der Basketballspieler ihr mit einem 20,5-karätigen Diamantring einen Antrag gemacht hatte.

Doch wie Kim verriet, hat sie den Ring, der geschätzt zwei Millionen Dollar gekostet haben soll, nicht behalten: "Ich war mit North (Anm. d. Red.: Tochter von Kanye West) schwanger, immer noch verheiratet und um mich von Kris scheiden zu lassen, forderte er, dass ich ihm den Ring geben müsse."

Doch es kommt noch überraschender: Kim enthüllte, dass sie den Ring größtenteils selbst bezahlt hatte - Humphries steuerte lediglich ein Fünftel der Summe bei. Schließlich überlegte Kim, dass es wohl das Beste war, den Ring losgeworden zu sein - auch wenn sie gerne eine kleine Sammlung gehabt hätte.