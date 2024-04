Kim Kardashian wird zum Serien-Star: Mega-Deal mit Netflix

Gemeinsam mit Netflix produziert Kim Kardashian (43) eine neue Serie. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Wie Deadline berichtet, gelang der Ex-Frau von Skandal-Rapper Kanye West (46) nun ein weiterer Deal mit Netflix, bei dem sie voraussichtlich allerdings nur als Produzentin ihre Finger im Spiel haben wird.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Serie mit dem Titel "Calabasas", für die das Buch "If You Lived Here You'd Be Famous by Now" der Autorin Via Bleidner adaptiert wird.

Die Geschichte dreht sich offenbar um eine wohlbehütete katholische Schülerin, die bei ihrem Wechsel an die Calabasas High in unbekanntes Promi-Terrain gerät.

Bereits seit einiger Zeit gibt sich Kim Kardashian nicht mehr mit den bisher gewohnten Jobs als Reality-Star und Lifestyle-Unternehmerin zufrieden, sondern legt es darauf an, im US-Filmgeschäft ganz oben mitzumischen.

So sicherte sie sich im vergangenen Jahr etwa eine Rolle in der Horror-TV-Serie "American Horror Story", zudem eine Hauptrolle in der Komödie "The Fifth Wheel". Im November 2023 wurde das Projekt nach einem hochkarätigen Bieterstreit an Netflix verkauft.