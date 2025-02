Kim Kardashians strenge Regeln bei der Partnersuche – Diese Eigenschaft ist ihr besonders wichtig!

USA - Auf der Suche nach einem möglichen Partner hat jeder verschiedenen Ansprüche – so auch Promis. Für Kim Kardashian (44) ist eine Sache jedoch besonders wichtig!

Kim Kardashian (44) sucht jemanden, der respektvoll ist. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Was genau das ist, verriet der Reality-Star vor wenigen Tagen in einem Podcast.

Wie Page Six berichtete, hat sie eine strenge Liste an Eigenschaften, die sie bei einem Partner sucht. Wenn dieser jedoch keinen Respekt hat, schießt sie ihn direkt in den Wind.

"Meine absolute Red Flag ist es, wenn jemand andere Menschen – selbst wenn niemand zusieht – nicht mit Respekt behandelt. Egal, wer sie sind und was sie tun", so die 44-Jährige.

Außerdem ist es ihr wichtig, dass ihre Werte und Moralvorstellungen übereinstimmen.