Kryptischer Post auf Instagram: Bei diesem Bild wissen Fans von Kim Kardashian sofort, wer dahinter steckt

Sieht ganz so aus, als hätte sich der Neunjährige einen neuen YouTube-Account erstellt. Bereits im September 2024 hatte er einen Versuch auf der Videoplattform unter dem Nutzernamen "TheGoatSaint" gewagt. Allerdings wurde das Profil kurz darauf suspendiert, nachdem ein politisches Meme – ein Anti-Kamala-Bild – geteilt worden war.

"Saint, lass Mamas Handy in Ruhe", lachte ein User unter dem Beitrag, ein anderer: "Saint, kannst du schnell nach Mamas Kreditkarte schauen und die Ziffern hier posten?"

Kanye West (47) steht aktuell immer wieder in den Schlagzeilen. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Papa Kanye "Ye" West (47) dürfte davon alles andere als begeistert sein. Schließlich hatte er sich mit seiner Exfrau mehr als nur einmal darüber gestritten, dass er seine älteste Tochter North (11) nicht auf Social Media sehen möchte.

Dass der Neunjährige jetzt auf YouTube durchstarten könnte, würde ihm sicher übel aufstoßen. Vor allem, da Ye und Kim aktuell sowieso einen heftigen Rosenkrieg durchstehen.

Nachdem Kanye mit mehreren rechtsextremistischen Tweets und Hakenkreuz-Shirts auf seiner Website für Aufsehen gesorgt hat und seine Tochter in einem Song mit Skandal-Rapper P. Diddy (55) featuren wollte, soll Kim aktuell sogar in Erwägung ziehen, an der Sorgerechtsvereinbarung mit Kanye zu schrauben.