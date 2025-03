Bereut er seine Kinder? Kanye West schockiert mit neuen Aussagen

Es sind merkwürdige Kommentare von Ye, die sich in eine Reihe von Ausfällen einreihen, die sich in den letzten Monaten ereignet hatten.

Kim Kardashian (44) und Kanye West sind seit 2022 geschiedene Leute. © Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Neben antisemitischen Äußerungen hatte er sich zuletzt einen öffentlichen Streit mit Kim Kardashian geliefert.

Der Grund: Kanye wollte seine älteste Tochter North (11) an einem Song beteiligen, an dem er gemeinsam mit Skandal-Rapper Sean "P. Diddy" Combs (55) gearbeitet hat. Dieser sitzt gerade in U-Haft, nachdem ihm sexueller Missbrauch in Hunderten Fällen und Sexhandel vorgeworfen wurden. Auch Minderjährige zählen zu seinen Opfern.

Kim stellte sich klar dagegen - sehr zum Missfallen ihres Ex-Mannes. Dieser unterstellt ihr seither, ihm seine Kinder wegzunehmen.

Neben North haben er und Kim noch Töchterchen Chicago (7) sowie die gemeinsamen Söhne Saint (9) und Psalm (5). Kim soll aktuell in Betracht ziehen, an der Sorgerechtsvereinbarung mit Kanye zu schrauben.

Ob ihn derartige Interviews, wie das mit DJ Akademiks, in einem Streit um seine Kinder in ein gutes Licht rücken, ist fraglich.