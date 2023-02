Mädchen nehmen TikTok-Video auf: Dann stürmen ihre weltbekannten Promi-Mütter das Bild!

Geht ja gar nicht! Kim Kardashian (42) und Busenfreundin Mariah Carey (53) "störten" die Choreographie ihrer Töchter. © screenshot:instagram/mariahcarey

Wenn zwei Mädels eine eigene Choreografie zu Mariah Careys (53) Hit "It's a Wrap" einstudiert haben, dann ist es kein Wunder, dass sie diese auch in Ruhe aufführen wollen!

Kurzerhand stellten sie also ihre Kamera auf. Und dann ging die Vorstellung auch schon los – wie erwartet mit den zwei Jungtänzerinnen im Zentrum.

Aber schon kurz darauf entwickelt sich daraus das "ultimative Mutter-Tochter-TikTok", berichtete das Magazin People.

Denn kurz nach Choreo-Beginn kamen aus dem linken und rechten Rand des Clips die beiden Mütter ins Bild. Beide hatten eine Haarbürste in der Hand, die sie als Mikrofon nutzen – und überraschten mit einem echten Star-Faktor!

"It's a Wrap, but not for us", sangen nämlich keine geringeren als Kim Kardashian (42) und Busenfreundin Mariah Carey!

Doch statt sich über diese Promi-Überraschung zu freuen, reagierten die Töchter alles andere, als begeistert. Schließlich zählen hier weder Bekanntheitsgrad noch Vormundschaft! Hier zählt einzig und allein die Choreo!

Der elfjährigen Monroe Cannon war es egal, dass der Song ursprünglich von ihrer Mama stammt und die neunjährige North West interessierte es nicht, dass ihre Mama der wohl erfolgreichste Reality-TV-Star des 21. Jahrhunderts ist!

Also beförderten die Töchter ihre Mütter samt Haarbürsten dorthin, woher sie gekommen waren: aus dem Bild.