Völkermord! Hiervor warnt Kim Kardashian jetzt mit großem Aufsehen

USA - Reality-TV-Star Kim Kardashian (42) wird politisch: In einem aufsehenerregenden Artikel fordert sie, einen weiteren Völkermord an den Armeniern zu verhindern.

US-Model Kim Kardashian (42) ist armenischer Abstammung. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

In dem gemeinsam mit Dr. Eric Esrailian verfassten Text, der im Magazin Rolling Stone veröffentlicht wurde, schreibt die US-Amerikanerin von "Nachkommen von Überlebenden des Völkermords an den Armeniern", zu denen sie ebenfalls gehöre.

"Ich möchte in Zukunft nicht mehr über einen weiteren Genozid sprechen müssen", schreibt Kardashian und bittet Joe Biden (80) und die US-Regierung um Hilfe.

Der Krieg in der Ukraine habe dazu geführt, dass einige Länder auf Aserbaidschan angewiesen sind, um Öl zu bekommen - "was dazu geführt hat, dass der Hunger als Waffe gegen die armenische Bevölkerung eingesetzt wird", so die 42-Jährige.

Aserbaidschan habe seit Dezember die einzige Lebensader zwischen den christlichen Armeniern von Bergkarabach und dem Rest der Welt blockiert.

"Ich bin über den Punkt der Gedanken, Gebete oder Besorgnis hinaus", befindet Kardashian und warnt vor einer humanitären Katastrophe.