Vorsicht, Schleppe! Kim Kardashian weist Security nach Missgeschick zurecht

USA - Bei der Met Gala erscheinen jedes Jahr zahlreiche Stars in sehr teuren Outfits. Da sollte man besser aufpassen, diese nicht zu beschädigen– doch ausgerechnet Kim Kardashian (44) wurde auf die Schleppe getreten!

Kim Kardashian (44) wurde auf dem Weg zur Met Gala auf die Schleppe ihres Kleides getreten. © Screenshot/TikTok/@nicolecerratob

Die 44-Jährige verließ am Montagabend das berühmte Ritz-Carlton-Hotel in der US-Stadt New York City, um sich auf den Weg zur Gala zu machen.

Wie Page Six berichtete, hatte sie ihre Tochter North West (11) im Schlepptau, als der Fauxpas passierte.

In einem mittlerweile viralen TikTok-Video ist zu sehen, wie ein Sicherheitsmann ihr versehentlich auf die Schleppe ihres maßgeschneiderten "Chrome Hearts"-Kleides tritt.

Der Reality-Star hält daraufhin kurz inne, wendet sich dem Security-Mitarbeiter zu und weist ihn offenbar zurecht.