Kim Virginas Baby kam "still zur Welt", Nicola gibt Hatern die Schuld

Alles in Kürze

Nikola Glumac (29) hatte auf Instagram eine schockierende Neuigkeit zu seinem gemeinsamen Kind mit Kim Virginia Hartung (30) zu verkünden. © Screenshot/Instagram/kimvirginiaa

In einer Instagram-Story meldete sich der 29-Jährige am Sonntag zu Wort und erklärte, dass Kim wieder im Krankenhaus liege. Ihr innerliches Leid habe dazu geführt, dass sie sich derzeit nicht mehr bei ihren Fans melde.

"Seit wir zusammen sind, kommt jeden Tag Hass auf sie. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug", schreibt Nikola mächtig wütend.

Schließlich verkündet er die "stille" Geburt seiner Tochter, macht Morddrohungen und Lügen von Fremden dafür verantwortlich. "Was mit Kim passiert ist, hätte nicht sein müssen. [...] Die Komplikationen haben uns nicht unsere Kleine genommen, sondern der ganze Hass!", so Nikolas Statement.

Seine eindeutige Botschaft an Kims Hater: "Lasst sie einfach in Ruhe. Sie ist schon am Boden und ihr tretet trotzdem noch drauf."