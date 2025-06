Trauer um "Grill den Henssler"-Star: Ex-Juror überraschend gestorben

Alles in Kürze

Ein alarmierter Notarzt habe nichts mehr für Horrmann tun können. "So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist - für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden", sagte sie.

Demnach sei er Mittwochabend wie gewohnt ins Bett gegangen. Als die 76-Jährige später nach ihm geschaut habe, schlief ihr Mann, doch am nächsten Morgen habe sie ihn leblos aufgefunden.

Wie die Bild berichtete, ist der gebürtige Dürener in der Nacht auf Donnerstag in Berlin gestorben. Seine Frau Regine (76) habe seinen Tod gegenüber dem Blatt bestätigt.

Gemeinsam mit Reiner Calmund (76, l.) saß er in der Jury von Steffen Hensslers (52) Kochshow "Grill den Henssler". (Archivbild) © Imago / Christian Schroedter

Horrmann war nicht nur Gastronomiekritiker, Journalist und Buchautor. Von 2013 bis 2016 saß er unter anderem mit Reiner Calmund (76) in der Jury von "Grill den Henssler", bewertete die gekochten Menüs von TV-Koch Steffen Henssler (52) und seinen Kontrahenten.

Der 52-Jährige äußerte sich in den sozialen Medien am Sonntag auch selbst zum Tod seines zeitweiligen Weggefährten. "Ein Freund und Urgestein von Grill den Henssler ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden Heinz", verlieh er seiner Anteilnahme unter anderem bei Instagram Ausdruck.

In den 1970er Jahren war er Chef der Kölner Bild-Zeitung, schrieb während seiner Laufbahn aber auch für Welt, Welt am Sonntag sowie Berliner Morgenpost.

Einem größeren Publikum bekannt wurde er seit 2007 als Juror der Kochsendung "Die Kocharena", die ebenfalls bei Vox ausgestrahlt wurde.