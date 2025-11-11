Unfall mit Handmixer: Lilli Hollunder mit erschreckendem Bild und ernster Nachricht

Hamburg/München - Eigentlich entspannt Lilli Hollunder (39, " Notruf Hafenkante ") gerade in Weissenhaus in einem Luxus-Resort am Strand. Doch am Montag wendete sich die Schauspielerin mit einer ernsten Nachricht an ihre Fans.

Schauspielerin Lilli Hollunder (39, r.) macht auf Instagram auf den Unfall mit dem Handmixer aufmerksam. © Screenshot Instagram/lilli

"Ich muss mal meinen Urlaubscontent für eine Sekunde unterbrechen, für etwas sehr, sehr Wichtiges", startete die 39-Jährige mit ernster Miene in ihre Instagram-Story.

"Super, super schlimm, was meiner kleinen Freundin da passiert ist", fuhr sie schließlich fort, nachdem sie ein Video einer guten Bekannten aus München geteilt hatte.

In dem Clip ist ein Foto von einem kleinen Mädchen zu sehen, dem ein großes Büschel Haare in der Mitte des Kopfes fehlt. Außerdem hat es rote Wunden auf dem kahlen Anteil.

Der Grund: Das Mädchen habe gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater Pfannkuchen-Teig machen wollen, dabei mit dem Rührgerät hantiert und ihre langen Haare nicht zurückgebunden.

Die Konsequenz: Die Haare verfingen sich im Handmixer und von da an habe alles seinen katastrophalen Lauf genommen, erklärte die Mutter des Kindes. Die Rührstäbe rissen eine große Masse an Haar heraus. "Ich teile das, weil es gerade in der Zeit des Plätzchenbackens mit dem Handrührgerät immer wieder Verletzungen gibt. [...]" In ihrem besonderen Fall werde das Ereignis die Tochter noch jahrelang verfolgen, besonders seelischer Natur.

Auch die Schauspielerin betonte in diesem Zuge: "Man muss einfach Vorsichtsmaßnahmen tätigen, die Haare wegbinden. Es können aber auch noch andere Verletzungen passieren. Wir müssen immer dabei sein, gut aufpassen. Macht bitte eure Freunde und Familie darauf aufmerksam und teilt die Videos."