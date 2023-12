27.12.2023 06:07 Kinder von Mariah Carey können den Song ihrer Mama nicht mehr hören!

In einem Instagram-Beitrag hat sich Sängerin Mariah Carey mit ihren Kindern über ihren Superhit "All I Want for Christmas is You" lustig gemacht.

Von Malte Kurtz

Los Angeles - Kaum ein Song wird in der Weihnachtszeit häufiger gespielt, als "All I Want for Christmas is You" von Mariah Carey (54). Da kann es schonmal vorkommen, dass er einem zu den Ohren raushängt; auch innerhalb der Familie der Sängerin. Sängerin Mariah Carey (54) gehört mit ihrem Hit "All I Want for Christmas is You" zu Weihnachten dazu. (Archivbild) © Brent N. Clarke/Invision/AP/dpa "Mama, bitte. Wir wollen das nicht jedes Mal machen", sagen Careys Zwillinge Monroe und Moroccan (beide 12) zu Beginn eines amüsanten Videos, das ihre Mutter am Heiligabend auf Instagram veröffentlichte. Gemeint ist die alljährliche Performance des Weihnachtsklassikers ihrer berühmten Mutter. "Es ist doch nur festlich", entgegnet die 54-Jährige und beginnt im selben Moment vor einem imposant geschmückten Baum in den Gesang ihrer Mega-Hits überzugehen. In diesem Moment suchen ihre Kinder das Weite. Auch, wenn die Szene natürlich gestellt ist, beweist die Sängerin Humor. "Ich musste es tun. Frohe Weihnachten!", schrieb Carey unter ihren Beitrag.

