Kindheit prägte Schauspieler Max Riemelt: "Ich möchte gefallen"

Berlin - Schauspieler Max Riemelt (42) spricht erstmals offen über seine Kindheit. Dabei verrät er, warum ihn die Trennung seiner Eltern bis heute prägt und weshalb ihn sein neuer Film auch als Vater besonders berührt.

Max Riemelt (42) gibt offen zu: Auch er möchte gut ankommen. © Elisa Schu/dpa

"Etwas ganz Besonderes" (ab dem 9. Juli im Kino) erzählt von einer Familie, die nach der Trennung der Eltern aus dem Gleichgewicht gerät.

Damit sich die Filmfamilie möglichst echt anfühlte, ging das Kennenlernen weit über klassische Proben hinaus. "Wir spielten Trinkspiele, Scharade, kochten gemeinsam", teilt der Schauspieler mit. So habe sich eine Dynamik entwickelt, "die du dir selber gar nicht ausdenken kannst."

Dennoch betont der 42-Jährige, dass auch er mit Unsicherheiten zu kämpfen hat. "Jeder hat ein Ego, jeder hat Ängste. Keiner will allein sein und allein sterben. Dementsprechend möchte ich natürlich auch gefallen."

Seine Harmoniebedürftigkeit führt Riemelt auf seine eigene Vergangenheit zurück. "Ich bin selbst ein Trennungskind, das harmoniebedürftig war und immer wusste, was der andere will, bevor er es überhaupt sagt. Das musste ich erst mal brechen."