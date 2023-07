Klaas Heufer-Umlauf schießt scharf gegen CDU-Bürgermeister

Berlin - TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39) hält offenbar nicht viel von der aktuellen Landespolitik in der Hauptstadt. Nun bekam insbesondere Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU ) sein Fett weg.

Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39) hält nichts von den aktuellen Sparplänen des schwarz-roten Senats in Berlin. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass Klaas neue Folgen seines Podcast-Formats "Baywatch Berlin" vorab auf Instagram ankündigt, ist nichts Ungewöhnliches. So wollte der Entertainer in der jüngsten Episode des Podcasts gemeinsam mit seinen Buddys Jakob Lundt (36) und Thomas "Schmitti" Schmitt (43) dem Werkunterrichts-Klassiker Töpfern zu einem Revival verhelfen.

Doch diesmal konnte es sich der 39-Jährige zudem nicht verkneifen, seine Show-Ankündigung mit einigen Spitzen gegen das Politik-Personal der Hauptstadt zu garnieren.

"Während der neue Bürgermeister-Uncool, Kai Wegener, noch dabei ist, die Obdachlosen-Hilfe zu reduzieren, geplante Radwege zu streichen und einen Weihnachtsmarkt zu verbieten - fragt sich ganz Berlin: wann macht der Gaga-Bürgi das erste Töpfer Studio dicht?", heißt es dort.

Klaas Heufer-Umlauf spielt hier offensichtlich auf die jüngsten Haushaltspläne der schwarz-roten Koalition in Berlin an. Um der finanziellen Schieflage in der Hauptstadt entgegenzuwirken, hatten die Regierungsverantwortlichen einen massiven sozialen Kahlschlag angekündigt.

Drastische Einsparungen sollte es demnach bei der Obdachlosen-Hilfe, dem Wachschutz an Schulen und der Sanierung von maroden Spielplätzen geben. Auch mit dem Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Neukölln sollte nach 49 Jahren Schluss sein.