Doch kein Scherz! ProSieben macht Ernst und erklärt Klaas zum "Experten für alles"

München - "Nö, kein Aprilscherz!", erklärte ProSieben am Donnerstag und verkündete, dass Klaas Heufer-Umlauf (41) tatsächlich ein neues Verbrauchermagazin bekommt.

"Um möglichst unvoreingenommen zu sein, erfährt Klaas erst zu Beginn seiner Sendung, welche Themen anstehen, was getestet wird und welche Fragestellungen beantwortet werden sollen", so der Sender zum Format.

Der Sender hatte am 1. April bekannt gegeben , dass der Entertainer das neue Format übernehmen wird.

Ob es sich bei der ersten Ankündigung nur um einen gelungenen Marketing-Streich gehandelt hat, bleibt ungewiss. Online bleibt man zumindest skeptisch.

"Und genau DAS ist ein guter Aprilscherz! Bewusst so tun als wäre es ein offensichtlicher Scherz und dann umsetzen", munkelt ein Nutzer.

"Ich kann eigentlich nur positiv überrascht werden. Weiß grade noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Schauen wir mal was wird", kommentiert eine Nutzerin.