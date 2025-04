Drogen aus der Apotheke oder doch am Görli? Was Fans an Klaas' neuer Show "Experte für alles" stört

Berlin - Nur wenige Wochen nach seinem Late Night Berlin-Aus ist Klaas Heufer-Umlauf (41) seit Dienstagabend wieder mit einer neuen Show am Start. Was anfangs viele noch für einen Aprilscherz hielten, stellte sich schnell als wahr heraus: Die ProSieben-Ulknudel ist jetzt "Experte für alles" - zumindest teilweise.

Klaas Heufer-Umlauf (41) ist jetzt "Experte für alles". © ProSieben / Christoph Köstlin

Das Besondere: Klaas weiß im Vorfeld nicht, was auf ihn zukommt. "Ich kann nur versprechen, dass wir alle etwas lernen werden. Was wir dann mit der Information anfangen können, weiß ich auch nicht", so Klaas.

Die Unwissenheit macht es zwar authentischer, aber auch etwas unbeholfen. Tatsächlich musste er immer wieder von seinen Moderationskarten ablesen, was auch den Usern auf X sauer aufstieß.

"Kaum Klaas, nur vorgefertigte seriöse Reportage, die alle 10 Minuten für einen Kommentar von Klaas gestoppt wird? Tut mir echt leid, nicht meine Sendung" oder "Und was ist jetzt genau der Sinn der Show?", schien das Urteil zumindest im Netz schnell gefallen zu sein.

Dennoch wurde bei der Premiere ziemlich schnell deutlich, dass es ein Verbrauchermagazin der etwas anderen Art wird. Schlecht ist das nicht, kommt der Humorfaktor definitiv nicht zu kurz.

Schon der erste Einspieler zeigt, wie man altbackene klassische Servicemagazin-Beiträge auch innovativer bzw. witziger darstellen kann. So gingen sie der Frage nach: "Wo gibt es das beste Cannabis: beim Dealer um die Ecke oder in der Apotheke?"