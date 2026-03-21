Klaudia Giez startet mit neuem Job durch: Vom Model zur Radio-Moderatorin!

Berlin - Influencerin und Model Klaudia Giez (29, auch bekannt als Klaudia mit K) startet jetzt richtig durch: Nach Social Media und Modeljobs wagt sie sich als Radio-Moderatorin an ihre eigene Kolumne.

Klaudia Giez (29) wurde 2018 durch die 13. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" bekannt. © Jörg Carstensen/dpa

Ab kommendem Montag ist Klaudia für den Berliner Sender "ENERGY" auf roten Teppichen und Premieren unterwegs und bringt die heißesten Neuigkeiten und Klatschgeschichten aus der Promiwelt direkt ins Radio.

Laut einer Pressemitteilung kennt das Model schon viele Stars persönlich und gewährt den Hörern nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

"Ich freue mich riesig – das wird grandios (...). Ich bin seit Jahren auf roten Teppichen unterwegs und freue mich total, meine Erfahrung nun auch im Radio einsetzen zu können", so die 29-Jährige.

Klaudia wurde 2018 durch die 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" einem breiten Publikum bekannt. Auf Instagram hat sie mittlerweile über 300.000 Follower.