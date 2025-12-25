Klaudia Giez berichtet von Klinikaufenthalt: "Haben mein Leben gerettet"
Berlin - Klaudia Giez (29, auch bekannt als Klaudia mit K) hat über die dramatischen Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit gesprochen, die sie im vergangenen Jahr in eine schwere Krise trieben.
Die frühere "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin erzählte im Podcast "Raus aus der Depression" mit Harald Schmidt (68), dass sie kurz nach Weihnachten 2024 rastlos gewesen und an ihre persönlichen Grenzen gekommen sei. Sie habe sich demnach selbst in eine Klinik einweisen lassen.
"Ich bin im Haus meiner Eltern von der einen Wand zur anderen wie ein eingesperrter Fuchs gelaufen. Ich habe die ganze Zeit geweint, hab Freunde und mein Management angerufen und mit meiner Familie gesprochen", blickte die Influencerin im Gespräch mit dem Moderator zurück auf diese schreckliche Zeit.
Giez ergänzte: "Ich wusste nicht weiter. Ich wusste: Sie können mir nicht helfen, es geht nicht. Irgendetwas ist falsch bei mir. Ich kann nicht mehr."
Vier Monate habe das Model in der Klinik verbracht, sagte das Model. "Vor allem die Menschen dort haben mich aufgefangen. Sonst würde ich nicht hier sein. Sie haben mein Leben gerettet - so kann ich das sagen. Und das ist doch eigentlich das Schönste, was mir passiert ist."
Influencerin Klaudia Giez will das Thema Depression enttabuisieren
Giez hatte bereits im Mai dieses Jahres offen über ihre Depressionen gesprochen und damit auf die Bedeutung psychischer Gesundheit hingewiesen.
Damals sagte sie, es sei wichtig, das Thema zu enttabuisieren und Hilfe anzunehmen, wenn sie nötig sei.
Heute geht es ihr nach eigener Darstellung besser. Die 29-Jährige habe gelernt, ihre Krankheit bewusster anzugehen, etwa indem sie mehr über ihre Gefühle spreche und regelmäßige Therapie wahrnehme. Wichtige Stütze sei für sie auch der Kontakt zu Menschen, die ihr guttäten.
Darunter sei eine Person, die sie kurz vor der Einweisung kennenlernte. Näher wollte sich die 29-Jährige zu ihr aber nicht äußern.
Titelfoto: Gerald Matzka/dpa