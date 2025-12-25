Klaudia Giez berichtet von Klinikaufenthalt: "Haben mein Leben gerettet"

Berlin - Klaudia Giez (29, auch bekannt als Klaudia mit K) hat über die dramatischen Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit gesprochen, die sie im vergangenen Jahr in eine schwere Krise trieben.

Klaudia Giez (29) ist den Menschen in der Klinik sehr dankbar. © Gerald Matzka/dpa

Die frühere "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin erzählte im Podcast "Raus aus der Depression" mit Harald Schmidt (68), dass sie kurz nach Weihnachten 2024 rastlos gewesen und an ihre persönlichen Grenzen gekommen sei. Sie habe sich demnach selbst in eine Klinik einweisen lassen.

"Ich bin im Haus meiner Eltern von der einen Wand zur anderen wie ein eingesperrter Fuchs gelaufen. Ich habe die ganze Zeit geweint, hab Freunde und mein Management angerufen und mit meiner Familie gesprochen", blickte die Influencerin im Gespräch mit dem Moderator zurück auf diese schreckliche Zeit.

Giez ergänzte: "Ich wusste nicht weiter. Ich wusste: Sie können mir nicht helfen, es geht nicht. Irgendetwas ist falsch bei mir. Ich kann nicht mehr."

Vier Monate habe das Model in der Klinik verbracht, sagte das Model. "Vor allem die Menschen dort haben mich aufgefangen. Sonst würde ich nicht hier sein. Sie haben mein Leben gerettet - so kann ich das sagen. Und das ist doch eigentlich das Schönste, was mir passiert ist."