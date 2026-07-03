Sächsischer Gartensheriff ahnt Böses in fremder Anlage: "Hier ist Manipulation im Gange"

Bocholt - Wer denkt, dass der sächsische Kleingartensheriff streng ist, hat die Gartenchefin aus einer Anlage in Bocholt ( Nordrhein-Westfalen ) noch nicht kennengelernt. Erst vergangene Woche erklärte sie Michael Baumann (63) , wieso Pools in ihrer Kleingartenanlage verboten sind, am Freitag wurde die nächste fragwürdige Regel vorgestellt.

Dass die Messlatte von Michael Baumann (63) zu hoch ist, kommt sehr selten vor. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kleingartensheriff

"Leute, hier ist Manipulation im Gange", wettert der Social-Media-Star in seinem neuesten Video. "Ich kann's nicht verstehen. Da brauch’ ich och auch gar keine Hecke. Da kann ich sie weglassen. Hab ich keene Arbeit", schimpft er.

Die Hecken in der Bocholt Gartenanlage dürfen nicht höher als 60 Zentimeter sein. Das ist selbst für Baumann zu streng - und er nimmt es mit der Heckenhöhe immer sehr genau.

Das Bundeskleingartengesetz gibt prinzipiell eine maximale Höhe von 1,20 Meter vor. Daran orientiert sich auch der Gartensheriff und er hat extra eine Messlatte gebaut, um einfach überprüfen zu können, ob die Maße eingehalten werden.

In Bocholt nützt diese Messmethode aber nix. "Das hier ist ein Skandal. Wegen diesem Verein muss ich eine neue Latte bauen", sagt der 63-Jährige.

Die Chefin versucht, sich zu rechtfertigen. "Aber der Vorgarten muss ja einsehbar sein, damit wir auch nicht in jeden Garten 'reinmüssen, die Anbaufläche muss einsehbar sein und hinzu kommt, wir sind eine öffentliche Kleingartenanlage", erklärt sie.