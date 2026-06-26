Pool-Verbot trotz Hitze - Sächsischer Gartensheriff findet: "Das geht ja gor nisch"

Bocholt - Bei seinem Besuch der Streamer Zarbex (28) und Schradin (48) in ihrem Kleingarten in Bocholt lernte der sächsische Kleingartensheriff Michael Baumann auch die Gartenchefin kennen. Zu seiner Überraschung traf er dabei auf einen noch strengeren Vorstand.

Bekommt der sonst so regelkonforme Gartensheriff etwa Konkurrenz? © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Leute, das ist ein so scharfer Vorstand. Das geht ja gor nisch", staunte Baumann bei seinem Aufeinandertreffen mit Manuela Geiling.

Bei seinem Besuch des Schrebergartenprojekts der Streamer Schradin und Zarbex ließ sich der kleinkarierte Sheriff glatt noch eine Führung von der "Gartenchefin" höchstpersönlich durch den Bocholter Verein geben. Dabei überraschte sie Baumann vor allem mit einer Regel: "Bei uns sind Pools verboten!"

"Das wiederum kann ich nicht nachvollziehen", gestand da der sonst so regelkonforme Leipziger.

"Es ist keine kleingärtnerische Nutzung", begründete die Chefin die Regelung. Schließlich seien laut der neuen Satzung alle Pools, die eine Größe von 300 Litern überschreiten, unzulässig.

"Die könnt ihr doch bissl überarbeiten", zeigte sich der Sachse unbeeindruckt, doch Geiling ließ sich nicht von ihrem Verbot abbringen: "Ne ne ne, machen wir nicht. Das gibt Party pur."