"Gnade Gott, ich erwische einen": Kleingartensheriff rechnet mit Hundehaltern ab

Leipzig - Der sächsische Kleingartensheriff Michael Baumann (62) hat mal wieder einen Kontrollrundgang durch seinen Kleingartenverein in Leipzig gemacht - und dabei einige unschöne Fundstücke protokolliert.

Der Leipziger Kleingartensheriff hat sich auf die Suche nach Hundehaufen begeben. © Screenshot Instagram/kleingartensheriff

In einem neuen Instagram-Reel warnt der 62-Jährige seine Follower vor: "Heute mal ein ekelhaftes Thema." Und zwar begibt er sich in dem Video auf "Hundehaufen-Pirsch".

Meter für Meter arbeitet sich der Kleingartensheriff den Weg entlang, hält dabei immer wieder inne, um entdeckte Häufchen mit einer kleinen Fahne zu markieren. "Pfui Teufel, Gnade Gott, ich erwische einen", schimpft er währenddessen vor sich hin.

Besonders auch die Hundehalter, welche die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zwar aufsammeln, die gefüllten Tüten dann aber einfach am Wegesrand liegen lassen, sorgen nicht gerade für Begeisterung bei Michael Baumann.