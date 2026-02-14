Sächsischer Gartensheriff nicht überzeugt von Bauwerk: "Da wird's enge"

Leipzig - Auf der "Haus-Garten-Freizeit"-Messe in Leipzig hat Kleingartensheriff Michael Baumann (62) eine mehreckige Laube getestet, die bei ihm aber durchfällt.

Kleingartensheriff Michael Baumann (62) überzeugt die "Laube" nicht. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

Als der Sachse auf das Bauwerk zuläuft, fällt ihm die große Eingangstür und mehrere Fenster auf. "Super luftig das Ding!", so Baumann auf Instagram.

Im Inneren gibt es einen großen runden Tisch in der Mitte, der von einer ringsherum verlaufenden Sitzmöglichkeit umgeben ist. Ein überdachter Stammtisch quasi. Die Rückenlehnen seien abnehmbar, aber in Sachen Mittagsschläfchen dient die Hütte eher nicht. "Da wird's schon enge hier", muss der 62-Jährige feststellen, als er versucht, sich langzumachen.

Auch die dünne Schaumgummimatte als Po-Unterlage eignet sich Baumann zufolge eher nicht. "Da tut einem dann schon der Schinken weh nach 'ner Weile."

Sein Fazit: "Es ist nur was zum Knatschen und Tratschen."