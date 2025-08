Kleingartensheriff entsetzt über dreiste Verkäufer: "Mir springen die Hämorrhoiden aus dem Arsch"

Leipzig - Wohl kaum jemand kennt sich in Sachsen so gut mit Kleingärten aus wie der Leipziger Kleingartensheriff Michael Baumann (62). Vor allem aber die hohen Verkaufspreise sind ihm ein Dorn im Auge.

Michael Baumann (62) traut seinen Augen kaum. © Instagram/kleingartensheriff

In einem neuen Instagram-Video klickt sich der 62-Jährige durch diverse Inserate, in denen Kleingärten zum Verkauf angeboten werden.

Und dabei fallen ihm fast die Augen aus dem Kopf: "Mir springen die Hämorrhoiden aus dem Arsch", entspringt es ihm beim Anblick des 98.000 Euro-Preisschildes an einer Berliner Bude.

Ein anderes Grundstück überzeugt ihn zwar dank des direkten privaten Zugangs zu einem See, die veraltete Bauart der Laube ruft dann aber schnell wieder Fragezeichen hervor: "Denen haben sie wohl in die Murmel gekackt oder was!"