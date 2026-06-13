"Da krempelt's bei mir das Klopapier an der Tasche um": Kleingartensheriff schimpft über fremde Anlage
Leipzig - Wer den Kleingartensheriff Michael Baumann (63) kennt, weiß, dass er die Regeln der Gartenordnung knallhart durchsetzt. Ein Verein aus Merseburg (Sachsen-Anhalt) hat sich trotzdem getraut und den Sheriff zu einem Rundgang und einer anschließenden Bewertung eingeladen.
"Da krempelt's bei mir das Klopapier an der Tasche um", sagt der Leipziger direkt am Anfang seines neuen Videos.
In der Anlage fallen ihm vor allem drei Fehler direkt auf. Ein Garten, den er nur den "Bunker" nennt, hat Hecken, die so hoch sind, dass der Kleingartensheriff seine selbstgebaute Messlatte, die die erlaubte Maximalhöhe anzeigt, fast zweimal anlegen könnte.
"Hier ist eine Hecke überdimensional. Die Dame hat sich ja komplett eingebunkert", staunt er.
Er erklärt: Die Einsicht in den Garten muss gewährleistet werden. Dagegen verstößt auch die zweite Parzelle, die Baumann auffällt. Eine hohe Sichtschutzwand steht kurz hinter dem Zaun. Der 63-Jährige schüttelt mit dem Kopf.
Solche Wände dürfen laut ihm nur dort aufgestellt werden, wo man eine Sitzecke hat oder einen Pool, aber nicht direkt vorm Zaun.
Kleingartensheriff findet lobende Worte und Kritik
Der schlimmste Horror des Kleingartensheriffs ist aber bekannterweise eines: Koniferen. "Wem gefällt denn sowas? Guck doch mal, das geht doch gar nicht", klagt der Leipziger.
Er sieht viel zu hohe Koniferen an jeder Ecke. Dass er die Pflanzen hasst, hat er schon in vorherigen Videos klargemacht. Seiner Meinung nach sollten sie komplett raus. Laut dem Regelwerk müssen sie aber nur gekürzt werden.
Trotzdem hat Michael Baumann (63) auch lobende Worte für die Merseburger Anlage. "Eine sehr schöne Anlage, viele gepflegte Gärten. Was ich hier bewundere, in eurer Anlage, ist der Zusammenhalt der Gärtner", fasst er zusammen.
Klar kritisiert er aber die Hecken, die Heckenhöhen und die vielen Koniferen. Was wird der Gartenvorstand Maik jetzt unternehmen? "Ich werde mir eine Messlatte bauen lassen", kündigt er an.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff