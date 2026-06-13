"Da krempelt's bei mir das Klopapier an der Tasche um": Kleingartensheriff schimpft über fremde Anlage

Leipzig - Wer den Kleingartensheriff Michael Baumann (63) kennt, weiß, dass er die Regeln der Gartenordnung knallhart durchsetzt. Ein Verein aus Merseburg ( Sachsen-Anhalt ) hat sich trotzdem getraut und den Sheriff zu einem Rundgang und einer anschließenden Bewertung eingeladen.

Maik (l.) ist ebenfalls Gartenvorstand bei seinem Verein in Merseburg. Ist er dem Urteil von Michael Baumann (63, r.) gewachsen? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

"Da krempelt's bei mir das Klopapier an der Tasche um", sagt der Leipziger direkt am Anfang seines neuen Videos.

In der Anlage fallen ihm vor allem drei Fehler direkt auf. Ein Garten, den er nur den "Bunker" nennt, hat Hecken, die so hoch sind, dass der Kleingartensheriff seine selbstgebaute Messlatte, die die erlaubte Maximalhöhe anzeigt, fast zweimal anlegen könnte.

"Hier ist eine Hecke überdimensional. Die Dame hat sich ja komplett eingebunkert", staunt er.

Er erklärt: Die Einsicht in den Garten muss gewährleistet werden. Dagegen verstößt auch die zweite Parzelle, die Baumann auffällt. Eine hohe Sichtschutzwand steht kurz hinter dem Zaun. Der 63-Jährige schüttelt mit dem Kopf.

Solche Wände dürfen laut ihm nur dort aufgestellt werden, wo man eine Sitzecke hat oder einen Pool, aber nicht direkt vorm Zaun.