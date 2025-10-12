"Solche Granaten!": Kleingartensheriff schwärmt von Riesen-Gewächsen in seinem Kleinod

Leipzig - Die Tage werden wieder kürzer und so stehen inzwischen auch bei Leipzigs Kleingartensheriff Michael Baumann (62) die letzten Erntearbeiten an. In seinem neuesten Video gilt es, ein ganz besonderes Gewächs einzuholen. Da kommt der Sheriff gleich richtig ins Schwärmen.

Einsatz für Michael Baumann (62): In seinem neuesten Instagram-Video stehen die letzten Erntearbeiten an. © Montage: Screenshots/instagram.com/kleingartensheriff

Die Rede ist von Melonen, die der Vorsitzende des Vereins Gartenfreunde Südost auf seinem Feld anbaut. "Wir haben noch zwei Melönchen hier und dann haben wir noch zwei Mini-Melönchen", so der Hobby-Gärtner.

Dabei kommt Baum angesichts der Beerenfrucht gleich ins Schwärmen. "Eine Melone ist schon was Besonderes", entfährt es ihm während der Gartenarbeit.

"Wir haben Jahre gehabt, da haben wir solche Melonen hier gehabt", sagt er, während er mit den Händen eine riesige Melone formt. "Solche Granaten kann man hier schön ordentlich anpflanzen, an eine gute Stelle, wo viel Sonne ist."

Tatsächlich ist der Anbau von Melonen, die typischerweise in subtropischen Gegenden vorkommen, hierzulande gar nicht so einfach. Der Website "meine-ernte.de" zufolge müssen einige Dinge beachtet werden, um die Kürbisgewächse im eigenen Garten zu züchten. So müssen die Pflanzen im Frühjahr zunächst in den eigenen vier Wänden oder im Gewächshaus vorgezogen werden, da sie für unser Klima nicht robust genug sind.

Für den Transfer ins Freie benötige es einen genauen Blick aufs Wetter, denn Melonen vertragen keinerlei Frost und würden in ihrem Wachstum bereits bei Temperaturen unter 12 Grad stocken.