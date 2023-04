Berühmt dank TikTok-Klicks? Sänger Mayberg definiert Erfolg anders

Leipzig - Ohne soziale Medien wie TikTok oder Instagram wäre der in Leipzig wohnende Musiker Mayberg (23) wohl nicht so einfach bekannt geworden.

Klickzahlen auf Social Media sind für den in Leipzig lebenden Sänger Mayberg (23) kein Erfolg. © Sebastian Willnow/dpa

Die Zugriffe auf seine Werke steigen mittlerweile auch auf Spotify, so der Sänger mit dem bürgerlichen Namen Luis Raue. "Ich werde mittlerweile etwas häufiger auf der Straße erkannt - da müssen also scheinbar ein paar Menschen meine Musik hören", sagte er in einem dpa-Interview.

Tausende Nutzerinnen und Nutzer hörten die Stimme des gebürtigen Hessen zuerst in den sozialen Medien. Seine Musik untermalte Kurzvideos, die zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer erstellten und auf den Plattformen teilten. In den Clips zeigten sie sich "noch nie so verliebt" und "13 Jahre alt" - in Dauerschleife.

Unter die Bilder und Videos zahlreicher verliebter Nutzerinnen und Nutzer mischten sich auch Paare, deren Inhalte der Künstler eigentlich nicht mit seiner Stimme untermalen und mit seinen Texten begleiten wollte: "Da gab es Paare, bei denen ein Partner oder eine Partnerin deutlich jünger - augenscheinlich minderjährig - war", monierte der Musiker.

Als Künstler habe er jedoch keine Kontrolle darüber gehabt, von wem seine Lieder verwendet wurden - auch wenn ihm das eigentlich nicht gefiel. "Ich habe lang überlegt, wie ich damit umgehen soll und bin mir bis heute auch nicht sicher", sagte Raue.