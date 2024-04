"Klimbim"-Opa Wichart von Roëll (†86) ist tot

Die erfolgreiche Serie wurde zwischen den Jahren 1973 bis 1979 ausgestrahlt. © Patrick Lux/dpa

Der ikonische "Klimbim"-Opa Wichart von Roëll verstarb am 16. April im Alter von 86 Jahren, wie die Schauspiel-Agentur Windhus mitteilte. Seine letzten Stunden verbrachte er in den Armen seiner Ehefrau Anne Wilthoff in einem Hospiz in Recklinghausen.

Seine Frau äußerte gegenüber "Bild": "Mein Mann wollte gehen, er hatte festgelegt, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden". Er habe nichts mehr gegessen und getrunken, so Anne Althoff weiter. Mit der gemeinsamen Tochter habe sie ihn auf seinem letzten Weg begleitet.

Schon im Jahr 2022 hatte der Schauspieler einen Schlaganfall erlitten, erholte sich davon nie vollständig. Anne Althof erzählte "Bild" weiter, dass dieser ihm schwer zugesetzt habe, denn als Schauspieler sei er ein Mann der Sprache gewesen.

Seine Schaupielkollegen der Siebziger-Jahre-Serie sind alle bereits tot, zuletzt verstarb Ingrid Steeger (†76) im Jahr 2023.

Fünf Staffeln lang unterhielt die ikonische Familie "Klimbim" das Fernsehpublikum mit Szenen komischer Alltagsstrapazen und lustigen, anzüglichen Sketches.