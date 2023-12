"Klimbim-Ikone" Ingrid Steeger (†76) ist tot

Deutschland hat mit Ingrid Steeger (†76) eine seiner beliebtesten Schauspielerinnen verloren. (Archivbild) © Helmut Fricke/dpa

Die Schauspielerin starb am Freitag im Krankenhaus in Bad Hersfeld.

"Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz", so ihr Freund Rolf Löbig (80) gegenüber der BILD.

Fans waren bereits seit einigen Tagen in Sorge um die 76-Jährige, nachdem am vergangenen Dienstag bekannt wurde, dass sie mit starken Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

In der Folge wurde sie wegen eines Darmverschlusses behandelt, musste Tabletten nehmen und erklärte noch, dass sie auf das Beste hoffe.

Schon im Sommer hatte es Berichte über den schlechten Gesundheitszustand der Schauspielerin gegeben: "Außer Krebs hat sie wirklich alles", bestätigte damals ihr enger Freund Rolf Löbig. "Es ist ein Jammer", so Löbig. "Die Pfleger und Pflegerinnen kümmern sich aber rührend um sie."

Nun scheint sie den Kampf verloren zu haben.