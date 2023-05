Allein in der Wildnis: Knossi verkündet heftige "7 vs. Wild"-Entscheidung

Knossi (36) und Sascha Huber (30) haben ihre "7 vs. Wild"-Entscheidung bekanntgegeben. © Screenshot YouTube @Knossi

Nachdem er bereits in Staffel 2 mit am Start war, will sich Knossi auch der dritten Staffel von "7 vs. Wild" stellen. Das verkündete der bekannte Influencer auf seinem YouTube-Kanal.

In der Survival-Show von Videoproduzent Fritz Meinecke (33) müssen die Teilnehmer mehrere Tage lang auf sich allein gestellt in der Wildnis überleben und dabei knifflige Aufgaben lösen.

Schon die erste Staffel in Schweden sowie die zweite in Panama waren große Publikumserfolge. Auch mit Staffel 3 sollen wieder viele Zuschauer vor die Bildschirme gelockt werden.

Trat Knossi in der vorherigen Ausgabe noch allein im Dschungel an, will er sich der Herausforderung diesmal im Team zusammen mit YouTuber Sascha Huber (30) stellen, der in der zweiten Staffel ebenfalls dabei war.

Laut Fitness-Influencer Sascha wolle man dieses Mal "Geschichte schreiben" und ein großartiges Abenteuer erleben.

Ähnlich äußerte sich auch Knossi, der sich aktuell in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" große Sympathien erwirbt.