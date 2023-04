"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi verrät: Das ist sein Lieblings-Kandidat aus allen Staffeln

Und auch dafür erhielt Alexander ein Megalob vom Chefjuror: "Das beste Opening, was wir in allen Staffeln hatten."

Sänger Alexander Klaws (39) gewann gemeinsam mit Isabel Edvardsson die siebte Staffel von "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Ende der siebten Staffel sicherten sich der frühere DSDS-Gewinner und die schwedische Profi-Tänzerin den Titel bei der RTL-Unterhaltungsshow.

Auch deshalb blickt die 40-Jährige immer noch gerne in das Jahr 2014 zurück: "Wir haben so intensiv gearbeitet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch nie mit jemandem so eine Reise gemacht, solche Gespräche, so eine intensive Arbeit, wie mit ihm." Mit dem Sänger habe die Schwedin "eine der schönsten Zeiten meines Lebens" gehabt.

Und auch Alexander erinnert sich gerne zurück: "Zu bedanken habe ich mich bei unserer lieben Isabel, die mir das alles eingetrichtert hat."

Und das Beste an der ganzen Geschichte: Mittlerweile hat sich aus dem gemeinsamen Tanz-Abenteuer eine echte Freundschaft entwickelt.

"Wir sind immer noch sehr, sehr, sehr eng befreundet. Damals die Staffel war einfach der Grundstein dafür", so der frühere Sieger von "Deutschland sucht den Superstar".