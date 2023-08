Auch Knossi macht mit: Die Turtles sind zurück

Deutschland - Cowabunga! Am Donnerstag startete der Animationsfilm "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" in den Kinos.

Knossi: Das hat geschwankt. In meiner Kindheit war es Donatello. Ich fand das cool mit dem Stock. Dann war es irgendwann Leonardo, weil ich Blau besser fand. Das ist auch der Lieblings-Turtle von meinem Sohn. Und irgendwann wurde es, als ich merkte, Pizza schmeckt mir ganz gut, Michelangelo.

Knossi, Du bist ein echter Turtles-Fan. Wie kamst Du an die Synchronrolle?

Mit von der Partie beim bunt animierten Gag-Spektakel: Knossi (37). Der YouTube-Star spricht in der Neuverfilmung des 40 Jahre alten Comic-Stoffs den mutierten Mantarochen Ray Fillet.

YouTube-Influencer Knossi (37) ist bei dem Kino-Spektakel mit dabei. © PR/Paramount Pictures

Nun sprichst Du im neuen Film aber keinen Turtle, sondern "Ray Fillet": Warst Du da ein bisschen traurig?

Knossi: Überhaupt nicht! Es ist mir völlig egal gewesen. Ich hätte mich über jede Rolle gefreut. Ich darf daran teilhaben, dass die Turtles wieder da sind, und zwar in einem Animationsstil, den es so noch nicht gab. Und Ray Fillet gab es in der Anfangs-Turtles-Zeit schon, er war dann weg und ist jetzt wieder da. Ich dachte, wow, geile Rolle.

Was ist "Ray Fillet" eigentlich für ein Kerl?

Knossi: Das ist ein Mutanten-Rochen. Er lockert die Stimmung in der Gruppe auf. Man hat doch immer diesen einen Witzigen und das ist er. Er ist aber auch bisschen drüber, sodass er den Leuten auf die Nerven geht. Aber der macht Spaß und singt im Film auch.

Das ist Deine erste Synchronrolle: Was war für Dich besonders herausfordernd?

Knossi: Das war wirklich nicht einfach. Man steht da und macht jeden Take irgendwie 20- bis 30-mal, damit er gut klingt. Aber ich hatte das Glück, ich kam nach Berlin zu Paramount und bekam einen Lehrer an die Seite. Ich dachte: 'Die Stimme kenn ich doch.' Und er sagte auf einmal: 'Ja, ich bin die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft.' Wow, Spiderman gibt mir die Anleitung, wie es geht. Es hätte keinen Besseren geben können. Es war unfassbar!