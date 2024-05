Es kostet ein Vermögen: "Knossi" teilt legendäres Schmuckstück mit ganz Deutschland

Jens "Knossi" Knossalla (37) hat dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum (DFF) eine besondere Ehre zukommen lassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das Filmmuseum am Museumsufer in Frankfurt am Main sowie der Moderator am gestrigen Mittwoch mitteilten, schmückt nun ein sogenanntes "Hoverboard" die Ausstellungsräume der Kultureinrichtung.

Das Besondere daran: Das schwebende Skateboard, welches im Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" zum absoluten Kultobjekt wurde, kam tatsächlich bei den Dreharbeiten zu Teil zwei und drei der Filmreihe zum Einsatz. Umso erstaunlicher ist es, dass der 37-Jährige laut Angaben des DFF aus freien Stücken auf die Museumsleitung zukam.

Wie er selbst auf seinem Instagram-Account mitteilte, sei es viel zu schade, dass das Requisit lediglich bei ihm zu Hause an der Wand hänge. Bei der feierlichen Übergabe musste der selbsternannte "König des Internets" dann aber doch eine kleine Enttäuschung mit auf den Weg geben.

"Fliegen kann es leider nicht", offenbarte er mit einem offensichtlichen Schmunzeln im Gesicht. Stilecht in einer roten Daunen-Jacke, die auch Hauptdarsteller Michael J. Fox (62) im Film trug, legte "Knossi" das aus Bauschaum gefertigte Objekt der Begierde mit Handschuhen ausgestattet in seine vorübergehende Heimat, einen speziell ausgeleuchteten Glaskasten.