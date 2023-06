Knossi kommt als Superheld ins Kino – doch aus diesem Grund kann er sich über die News kaum freuen

Mit Zahnschmerzen und doch voller Stolz: Knossi verkündete, dass er bald im Kino zu hören sein wird! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/knossi (2)

"Gefühlt ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich richtig reden kann - obwohl mir das Reden mit den Zahnschmerzen auch schon schwerfällt", meldete sich der Entertainer wehleidig in seiner Story auf Instagram.

Gleich würde ihm der Zahn gezogen werden und obwohl es ihm deswegen alles andere als gut gehe, wolle er es seinen mehr als 1,7 Millionen Followern nicht vorenthalten.

"Ich hab' Euch gesagt, ich synchronisiere einen Film", begann er seine Ansprache und fügte stolz hinzu: "Paramount Pictures!"

Und tatsächlich: Knossi verkündete begeistert, dass er im neuen "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Film "Mutant Mayhem" dem Mutanten-Rochen "Ray Fillet" seine Stimme verleihen wird! Ab dem 3. August kann man ihn also im Kino hören.

"Post Malone spricht den in den USA und ich bin der in Deutschland", grinste er breit und wirkte dabei äußerst beeindruckt. Doch diese Freude hielt nur kurz an. Anschließend sah er nämlich aus dem Fenster und spürte, wie ihm das Herz in die Hose rutschte:

"Jetzt muss ich den Zahn rausziehen. Wir sind da. Tschüss."