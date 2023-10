Welcher Promi zeigt sich denn hier im 90er-Jahre-Look?

Mit diesen Bildern verblüffte der Entertainer am Mittwoch. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/knossi (2)

"Meine Jahrbuchfotos aus den 90ern!", betitelte der Entertainer die Schnappschüsse und fragte seine Follower auch nach ihrem Favoriten. Insgesamt hatte er nämlich sieben Aufnahmen geteilt - auf denen er in den verschiedensten Looks auftrat.

Doch obwohl Knossi in den 90ern tatsächlich im Kinder- und Teeniealter war und somit vermutlich für das ein oder andere Schulfoto vor der Kamera saß, handelt es sich bei diesen Bildern nicht etwa um Originale. Ganz im Gegenteil.

Denn der zweifache "7 vs. Wild"-Kandidat hat diese Bilder von sich mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) erstellen lassen - und seine derzeit mehr als 1,7 Millionen Follower damit ordentlich verblüfft.

Egal, ob in rockiger Lederweste mit wasserstoffblonden Haaren, einem weißen Rollkragenpulli samt Brille oder ärmellosen T-Shirt, lässigen Locken und E-Gitarre in der Hand - Knossi macht auf jedem Bild eine gute, wenn auch ungewohnte Figur.

"Ich kann nicht mehr vor Lachen", schrieb einer seiner Fans begeistert unter den Beitrag, ein anderer: "Die drucke ich mir alle aus & häng sie übers Bett!"

Die Meinungen darüber, in welchem Look er am besten aussehe, gehen dabei in alle Richtungen. Es scheint, als würde jedes Bild die Herzen seiner Supporter höherschlagen lassen.