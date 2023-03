Knutschfotos beweisen: Avril Lavigne datet diesen berühmten Rapper!

Sängerin Avril Lavigne (38) und Rapper Tyga (33) wurden knutschend in Paris gesichtet. © Fotomontage: AFP/Valerie Macon, dpa/Scott Garfitt

Die Sängerin soll sich in US-Rapper Tyga (33) - seines Zeichens Ex-Freund von Kylie Jenner (25) - verguckt haben! Deutliche Beweise dafür gab es am Montagabend auf der Fashion Week in Paris.

Wie unter anderem das Promiportal Page Six berichtete, wurden die 38-Jährige und der "Rack City Bitch"-Rapper gemeinsam auf der "Mugler x Hunter Schafer"-Party gesichtet.

Die beiden durchgestylten Musiker machten kein Geheimnis aus ihrer Liebschaft. Während der Feier hielten sie immer wieder Händchen, knutschten ausgiebig vor den anderen Gästen und zahlreichen Kameras.

Das Lächeln war Lavigne und Tyga schon vorher, während der Ottolinger-Show auf der Fashion Week, kaum aus dem Gesicht zu wischen. Sie grinsten einander an, flüsterten sich ins Ohr, tauschten romantische Blicke aus.

Bereits vergangene Woche waren sie gemeinsam auf einer Party von Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (48) erschienen. Seitdem brodelte es in der Gerüchteküche.