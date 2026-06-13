13.06.2026 09:29 Königspaar Silvia und Carl Gustaf über Verfilmung irritiert: "Schrecklich"

Alicia von Rittberg wird für einer Serie über das schwedische Königspaar zur Silvia Sommerlath. Die echte Königin und ihr Mann Carl Gustaf sind irritiert.

Von Malin Wunderlich München - Olympia 1972: In München beginnt eine große Liebesgeschichte zwischen der Deutschen Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf. Die Höhen und Tiefen der jungen und anfangs noch geheimen Beziehung gibt es ab Frühling 2027 als Serie mit Alicia von Rittberg (32) und Edvin Endre (31) in den Hauptrollen zu sehen.

Königin Silvia (82) und König Carl Gustaf stehen der Verfilmung ihres Lebens kritisch gegenüber. © Janerik Henriksson/TT News Agency/AP/dpa Das reale Königspaar äußerte sich laut schwedischen Medienberichten zuletzt negativ darüber, dass seine Geschichte als Vorlage einer Serie dient. In einem Interview mit der Tageszeitung "Dagens Nyheter" sagte Carl Gustaf (80): "Ich finde es schrecklich." Königin Silvia (82) findet es demnach "merkwürdig", dass man Fernsehserien über Menschen produziert, die immer noch leben. "Das bedeutet, dass wir vielleicht mit Halbwahrheiten weiterleben müssen. Und dass wir vielleicht über einen Film beurteilt werden, an dem wir überhaupt nicht beteiligt sind", sagte sie. König Carl Gustaf verglich die Serie in den Berichten auch mit "The Crown", der Erfolgsserie über die Ära der britischen Königin Elisabeth II.: "Die Figuren müssen ja von jemandem dargestellt werden, der alle Ausdrücke übertreibt, von denen man selbst weiß, dass man sie hat." Promis & Stars Typveränderung nach "Let's Dance"-Sieg: So sieht Anna-Carina Woitschack nicht mehr aus Dabei könne dann alles Mögliche herauskommen, befürchtet er.

Schwedischer König Carl Gustaf: "Ich finde es schrecklich"