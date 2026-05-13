Kohle-Klartext von Romina Palm: "Ich habe keinen Zugriff auf Christians Konto"

Zypern - Finanziert Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) seine Verlobte, Romina Palm (26), etwa permanent durch? Das Model hat nun (vorläufig) Klartext gesprochen und interessante Details rund um das Vermögen ihres Zukünftigen ausgepackt.

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) sind seit Ende 2023 offiziell ein Paar, im Vorjahr wurden beide Eltern einer Tochter. © IMAGO / Future Image

Der soll durch den Verkauf eines Großteils seiner Firmenanteile an "More" vor vier Jahren rund 100 Millionen einkassiert haben.

Erst vor Kurzem hatte der 30-Jährige selbst davon gesprochen, "roundabout 100 Millionen" auf dem Konto, in Immobilien und Co. zu besitzen.

Dass trotz des prall gefüllten Kontos Romina Zugriff auf sein Vermögen habe, hat die ehemalige "GNTM"-Kandidatin aber jüngst bestritten.

"Ich habe keinen Zugriff auf Christians Konto", erklärte die 26-Jährige. Darüber hinaus betonte sie auch, keine Kreditkarte ihres Verlobten zu haben und von ihm auch kein "Taschengeld" zu bekommen.

Tatsächlich sei es aber so, dass der Unternehmer in etlichen Situationen großzügig ist und diverse Rechnungen übernehme - sei es mit Freunden im Restaurant oder auf Reisen.