Kohle-Klartext von Romina Palm: "Ich habe keinen Zugriff auf Christians Konto"
Zypern - Finanziert Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) seine Verlobte, Romina Palm (26), etwa permanent durch? Das Model hat nun (vorläufig) Klartext gesprochen und interessante Details rund um das Vermögen ihres Zukünftigen ausgepackt.
Der soll durch den Verkauf eines Großteils seiner Firmenanteile an "More" vor vier Jahren rund 100 Millionen einkassiert haben.
Erst vor Kurzem hatte der 30-Jährige selbst davon gesprochen, "roundabout 100 Millionen" auf dem Konto, in Immobilien und Co. zu besitzen.
Dass trotz des prall gefüllten Kontos Romina Zugriff auf sein Vermögen habe, hat die ehemalige "GNTM"-Kandidatin aber jüngst bestritten.
"Ich habe keinen Zugriff auf Christians Konto", erklärte die 26-Jährige. Darüber hinaus betonte sie auch, keine Kreditkarte ihres Verlobten zu haben und von ihm auch kein "Taschengeld" zu bekommen.
Tatsächlich sei es aber so, dass der Unternehmer in etlichen Situationen großzügig ist und diverse Rechnungen übernehme - sei es mit Freunden im Restaurant oder auf Reisen.
Romina Palm will keinen Kontozugriff
Immer wieder hatte sich die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (35) mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, dass sie von Christian Wolf finanziell ausgehalten und "durchgefüttert" werde.
Die Möglichkeit, auf das Konto ihres Partners zugreifen zu können, will sie in Zukunft trotzdem nicht haben. "Ich habe und möchte auch keinen Zugriff auf sein Konto. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass Christian mir viele Möglichkeiten gibt", schildert sie ihre Lage.
Stattdessen ist es ihr wichtig, ihren eigenen Weg zu gehen und selbst Kohle zu verdienen, um auf eigenen Beinen stehen zu können. "Ich verdiene mein eigenes Geld", stellt sie deshalb unmissverständlich klar.
Ohnehin sei es so, dass Christian Wolf einen Großteil der Ausgaben stemmt, weil sich die 26-Jährige daheim um die gemeinsame Tochter Hazel kümmere. Das erklärte der "More"-Mitgründer zuletzt in einer Fragerunde auf Instagram.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Future Image, Screenshot/Instagram/Romina Palm