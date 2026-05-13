Erst "DSDS"-Sieg, jetzt der nächste Hammer: Menowin Fröhlich verrät Liebes-Comeback
Köln - Sein Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" hat nicht nur die Kasse richtig klingeln lassen. Auch in Sachen Liebe schwebt Menowin Fröhlich (38) auf Wolke sieben - mit einer alten Bekannten.
Erst seit ein paar Wochen ist Menowin - nach monatelanger Liebes-Pause - wieder mit seiner neuen alten Freundin Ronja zusammen.
Bei RTL hat der baldige Neunfach-Papa nicht nur darüber gesprochen, dass er seinen bekannten Nachnamen ab sofort ablegen und "nur" noch als Menowin durchstarten wolle, sondern auch über die Liebe zu seiner On-off-Freundin.
"Wir kennen uns schon seit 18 Jahren", hält der frischgebackene DSDS-Sieger freudestrahlend fest und erinnert sich zeitgleich an die romantischen Anfänge der beiden.
Tatsächlich soll sich das Paar erstmals auf einem Fußballturnier begegnet sein. "Sie kam rein und ich war total hin und weg", erklärt Menowin.
Kurz darauf trafen sich die zwei, kamen sogar zusammen. Dass die erste Beziehung in die Brüche gegangen war, schiebt der 38-Jährige seinem alten Ich in die Schuhe. "Ich war damals ein totaler Chaot und bin in eine ganz komische Richtung gegangen."
Menowin Fröhlich will mit Ronja richtig durchstarten
Voneinander los kamen sie in der Folgezeit aber nicht. Aber erst Jahre später suchte der Sänger wieder richtig Kontakt zu seiner Verflossenen, schrieb ihr deshalb eine kurze Nachricht. "Ich habe ihr geschrieben und einfach nur gehofft, dass es ihr und ihrer Tochter gut geht."
Und siehe da: Ronja rief kurze Zeit später sogar zurück! "Als ich ihre Stimme gehört habe, habe ich keine Luft mehr bekommen. Ich musste erst mal auflegen, weil ich das gar nicht realisieren konnte."
Anders als damals sei ihre Liebe inzwischen aber deutlich reifer und gefestigter. "Wir haben sofort gemerkt, wir gehören einfach zusammen. [...] Sie hat genau diesen Schlüssel, den kein anderer Mensch hat", stellt er klar.
Dass es überhaupt die Chance auf einen neuen Liebes-Anlauf geben konnte, sieht Menowin in der gemeinsamen Entwicklung. "Man muss sich immer wieder updaten. Was bringt es, wenn man nur oberflächlich zusammenlebt?"
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa